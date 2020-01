Bad Berka/Gebesee (dpa/th) - Überfrierende Nässe und Schnee haben auf einigen Straßen in Thüringen am Wochenende zu gefährlichen Rutschpartien geführt. Nicht immer blieb es nur bei Blechschäden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Leicht verletzt wurde etwa eine 20-Jährige in Bad Berka (Landkreis Weimarer Land). Sie rutschte auf glatter Straße mit ihrem Wagen, stieß in der Nacht zu Sonntag zunächst gegen ein Verkehrsschild und eine Laterne. Ihr Auto kam schließlich in einer Gartenhecke zum Stillstand.

Eine 25-Jährige verlor am Samstagabend in einer Kurve auf einer vereisten Straße bei Gebesee (Landkreis Sömmerda) die Kontrolle über ihr Auto und fuhr in eine Leitplanke. Sie kam verletzt in ein Krankenhaus. Bei einer Reihe weiterer Glätte-Unfälle wurde niemand verletzt.