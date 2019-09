Artikel per E-Mail versenden

Aying (dpa/lby) - Ein 17-jähriger Landwirt ist in Aying (Landkreis München) von einem Traktoranhänger überrollt und am Sonntag seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben bereits am vergangenen Dienstag. Weil er einem entgegenkommenden Traktor Platz machen wollte, bremste der 17-Jährige nach Angaben vom Sonntag auf einem leicht abschüssigen Weg sein beladenes Traktorgespann ab. Wegen einer blockierten Achse habe sich der Anhänger ungebremst aufgeschoben, wodurch der Traktor seitlich weggekippt sei und sich überschlagen habe. Der junge Mann sei vom Fahrersitz geschleudert worden und auf das Feld gestürzt, wo er von dem nachrutschenden Anhänger überrollt wurden sei.