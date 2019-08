Südbrookmerland (dpa/lni) - Ein Spaziergänger in Ostfriesland hat einen bewusstlosen Surfer auf dem Großen Meer in Südbrookmerland entdeckt und an Land gebracht. Der 54 Jahre alte Urlauber aus Bayern trieb am Montag bewusstlos im Wasser, wie die Polizei am Dienstag in Aurich mitteilte. Der Passant sei ins Wasser gesprungen und habe den Surfer geborgen. Er konnte reanimiert werden und wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Oldenburger Klinik geflogen. Nähere Umstände des Unfalls wurden nicht bekannt.