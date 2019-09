Artikel per E-Mail versenden

Münster (dpa/lnw) - Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 1 ist in der Nacht auf Montag ein Mann gestorben. Nach ersten Erkenntnissen war ein 57 Jahre alter Mann auf der A1 bei Ascheberg Richtung Bremen mit seinem Kleintransporter auf den Wagen des 70 Jahre alten Mannes aufgefahren, sagte ein Polizeisprecher. Der 70-Jährige starb durch die Wucht des Aufpralls noch an der Unfallstelle. Der Unfallfahrer blieb unverletzt, seine 79 Jahre alte Beifahrerin kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Autobahn war zwischen den Anschlussstellen Hamm Bockum und Ascheberg bis in den Morgen gesperrt.