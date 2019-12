Asbach-Bäumenheim (dpa/lby) - Ein Mäusebussard ist nach einem Wildunfall von einem Tierfreund gerettet worden. Der Greifvogel habe bei voller Fahrt den Kühlergrill eines Autos durchschlagen und sei dann im Motorraum hängengeblieben, teilte die Polizei am Montag mit. Der Fahrer des Wagens habe den Bussard nach dem Unfall am Freitag in Asbach-Bäumenheim (Landkreis Donau-Ries) befreit und zu einem Vogelexperten gebracht. Der Schaden am Auto beträgt etwa 500 Euro.