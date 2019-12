Arnstadt (dpa/th) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 71 in Thüringen ist ein Wolf getötet worden. Das Tier sprang in den frühen Morgenstunden nahe der Anschlussstelle Arnstadt-Nord in Fahrtrichtung Schweinfurt auf die Fahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Es wurde von einem Auto erfasst und verendete noch am Unfallort. Das Auto wurde beschädigt und abgeschleppt, der Fahrer blieb unverletzt. Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Erfurt übergaben das tote Tier an das Thüringer Landesamt für Umwelt und Geologie, wo der Kadaver untersucht werden soll.

Unweit des Unfallortes, auf dem Bundeswehr-Übungsplatz bei Ohrdruf, lebt seit einigen Jahren eine Wölfin. Sie paarte sich mit einem Haushund und brachte Wolf-Hund-Mischlinge zur Welt. Die Tiere wurden aus Artenschutzgründen geschossen oder sind vermutlich teils abgewandert. Inzwischen hat sie sich erneut mit einem Haushund gepaart und fünf Mischlinge geworfen. Auch sie leben nach Experteneinschätzung noch auf dem Truppenübungsplatz. Mindestens seit Frühsommer gilt es auch als sicher, dass sich ein Rüde der Wölfin angeschlossen hat.