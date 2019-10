Arnstadt (dpa/th) - Ein querstehender Lastzug hat die Autobahn 71 bei Arnstadt (Ilm-Kreis) zwischen den Anschlussstellen Arnstadt-Nord und Autobahnkreuz Erfurt blockiert. Der Sattelzug kam am Mittwochmorgen vor einer Baustelle rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke, wie eine Sprecherin der Autobahnpolizei sagte. Der Anhänger kam auf der Fahrbahn zum Stehen und blockierte die Fahrstreifen. Die A 71 wurde in Fahrtrichtung Sangerhausen an der Unfallstelle voll gesperrt. Verletzt wurde niemand. Die Bergungsarbeiten dauerten am Mittwochmorgen an.