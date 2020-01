Annaberg-Buchholz (dpa/sn) - Drei Menschen sind bei einem Autounfall auf der Bundesstraße 95 bei Annaberg-Buchholz verletzt worden, eine Frau davon schwer. Aus zunächst ungeklärten Gründen kam der Wagen der Frau am Dienstagabend nach dem Überholen ins Schleudern, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Das Auto geriet in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit zwei Wagen. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.