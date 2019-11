Auto gerät in Gegenverkehr: vier Verletzte

Angelbachtal (dpa/lsw) - Auf einer Bundesstraße im Rhein-Neckar-Kreis sind drei Fahrzeuge zusammengestoßen und vier Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei geriet eine 47-jährige Fahrerin am Samstagmittag mit ihrem Wagen in den Grünstreifen, verlor die Kontrolle über das Auto und stieß mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen zusammen. Alle Beteiligten, darunter ein dreijähriges Kind, erlitten leichte Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Verursacherin des Unfalls musste zuvor von der Feuerwehr aus ihrem Pkw befreit werden, da sie eingeklemmt worden war. Die drei Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 22 000 Euro.