Altentreptow (dpa/mv) - Beim Zusammenstoß zweier Autos sind im Kreis Mecklenburgische Seenplatte sechs Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Nach ersten Erkenntnissen hatte einer der Fahrer am Mittwochabend auf einer Kreuzung in Altentreptow die Vorfahrtregel missachtet, wie die Polizei mitteilte. Ein 21-jähriger schwer verletzter Beifahrer musste von der Feuerwehr aus dem Auto geborgen werden. Alle Beteiligten kamen in Krankenhäuser.