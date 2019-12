Alpenrod (dpa/lrs) - Ein 59-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall am Montag im Westerwald ums Leben gekommen. Der Autofahrer kam laut Polizei nahe der Gemeinde Alpenrod zunächst in einer Kurve von einer Landstraße ab. Dann kollidierte der Wagen mit mehreren Bäumen. Der Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Rettungskräfte versuchten erfolglos, ihn vor Ort zu reanimieren. Die Unfallursache und weitere Details waren zunächst unklar.