Artikel per E-Mail versenden

Alkersleben (dpa/th) - Ein 43 Jahre alter Mann ist mit seinem Motorrad gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Der Mann war am Montag in Alkersleben (Ilm-Kreis) unterwegs, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach fuhr er gegen einen Metallpfeiler einer Hofeinfahrt und kam zu Fall. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar.