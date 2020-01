Ainring (dpa/lby) - Ein Autofahrer ist in Oberbayern gegen mehrere Bäume gefahren und dabei schwer verletzt worden. Der 76-Jährige kam am Sonntag bei Ainring (Landkreis Berchtesgadener Land) mit seinem Wagen aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und krachte in eine Baumgruppe, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde der Mann in seinem Auto eingeklemmt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.