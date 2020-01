Ailertchen (dpa/lrs) - Ein 62 Jahre alter Traktorfahrer ist bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 255 bei Ailertchen (Westerwaldkreis) schwer verletzt worden. Der Aufprall sei so massiv gewesen, dass der Traktor in der Mitte zerbrochen sei, sagte eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen. Ein 73 Jahre alter Autofahrer habe den Trecker mit seinem Wagen gerammt und leichte Verletzungen erlitten. Der Traktorfahrer war den Angaben zufolge am Donnerstagabend in Richtung Ailertchen unterwegs, als der 73-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache auf den Traktor auffuhr und diesen von der Straße schob. Beide Fahrer kamen in Krankenhäuser.