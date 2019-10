Affalterbach (dpa/lsw) - Beim Frontalzusammenstoß eines Kleinbusses eines Kinder-Fahrdienstes mit einem Auto sind fünf Menschen leicht verletzt worden. Darunter seien auch ein Mädchen und ein Junge im Alter von zehn Jahren, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Der Transporter war demnach am Morgen auf dem Weg von Affalterbach nach Wolfsölden (Kreis Ludwigsburg) unterwegs, als der 75-jährige Fahrer auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit einem Auto zusammenstieß. Der Unfallverursacher, seine 63 Jahre alte Beifahrerin und die 53 Jahre alte Fahrerin des entgegenkommenden Wagens wurden ebenfalls verletzt. Sie kamen den Angaben zufolge in Krankenhäuser. Warum der 75-Jährige in den Gegenverkehr geriet, war zunächst unklar.