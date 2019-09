Artikel per E-Mail versenden

Kelheim (dpa/lby) - Ein Mann ist mit seinem Auto am Dienstagabend im Landkreis Kelheim in einen anderen Wagen gekracht und tödlich verletzt worden. Er habe auf der Kreisstraße zwischen Abensberg und Arnhofen die Kontrolle über seinen Wagen verloren, nachdem ihn ein zunächst unbekanntes Auto überholt hat, sagte ein Polizeisprecher. Dabei geriet er auf die Gegenspur und prallte mit den entgegenkommenden Wagen zusammen. Sein Auto fing Feuer, der Mann verbrannte in seinem Wagen. Der Fahrer des anderen Autos kam verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei suchte nach dem unbekannten Auto mit einem Polizeihubschrauber.