Aalen (dpa/lsw) - Eine 80 Jahre alte Fußgängerin ist bei einem Autounfall in Aalen tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der 58 Jahre alte Fahrer die Fußgängerin beim Wenden übersehen. Mit seinem Wagen erfasste er beim Rückwärtsfahren die Frau, die gerade die Straße überquerte. Die Seniorin wurde lebensgefährlich verletzt und kam in ein Krankenhaus, wo sie später starb.