Auto kracht gegen Baum: Junger Mann in Klinik

Aach (dpa/lrs) - Ein 18 Jahre alter Autofahrer ist in der Nacht zum Sonntag bei einem Unfall nahe Aach bei Trier schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war sein Wagen auf regennasser Straße von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der junge Mann war in dem Wrack eingeklemmt und wurde in ein Krankenhaus gebracht.