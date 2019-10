Köln (dpa/lnw) - Wegen eines Motorradunfalls ist am Montagmorgen die Autobahn 3 in Richtung Oberhausen zwischen Königsforst und dem Dreieck Heumar vorübergehend gesperrt worden. Der Verkehr werde mittlerweile einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet, teilte die Polizei gegen 8.30 Uhr mit. Zuvor war die Strecke etwa eine Stunde lang voll gesperrt gewesen. Laut Übersicht des Landesbetriebs Straßen.NRW gab es am Morgen Verzögerungen von über einer Stunde.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr der Motorradfahrer wohl an einem Stauende auf ein Auto auf und wurde lebensgefährlich verletzt. Weitere Details waren zunächst unbekannt.