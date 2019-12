Bonn (dpa/lnw) - Die Autobahn 3 nahe dem Kreuz Bonn/Siegburg in Fahrtrichtung Frankfurt ist nach einem Lastwagenunfall weiterhin gesperrt. Die Bergungsarbeiten könnten noch bis zum Nachmittag andauern, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. In dem Bereich fahren pro Tag nach Daten des Landesbetriebs Straßen.NRW im Schnitt mehr als 60 000 Fahrzeuge in Richtung Frankfurt.

Zwei Lastwagen - darunter ein Lieferwagen eines Paketzustellers - waren am Donnerstabend kollidiert und umgekippt. Die beiden Fahrer wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit. Die Bergung der Lastwagen verzögere sich derzeit, weil zunächst die Ladung sicher gestellt werden müsse, sagte ein Polizeisprecher. Nähere Angaben zur Höhe des Sachschadens und zur Unfallursache gab es zunächst nicht. Ein Fahrer habe unter Alkoholeinfluss gestanden.

Die Rettungskräfte mussten etwa 300 Meter vor der Unfallstelle ihre Fahrzeuge verlassen und zu Fuß gehen, weil es keine Rettungsgasse gab. Auch auf einer angrenzenden ICE-Strecke habe es kurzzeitig Verzögerungen gegeben, teilte die Deutsche Bahn mit.