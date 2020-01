Hahnstätten (dpa/lrs) - Der bei einem Unfall mit einem Lastwagen im Rhein-Lahn-Kreis schwer verletzte Fußgänger ist tot. Der 84-Jährige sei am Wochenende im Krankenhaus gestorben, erklärte ein Sprecher der Polizei in Diez am Dienstag. Der Mann war am Donnerstag in Hahnstätten von einem Lastwagen erfasst worden. Laut Ermittlern hatte der Fahrer des Sattelzuges den Senior übersehen. Der 84-Jährige stürzte und zog sich eine schwere Kopfverletzung zu.