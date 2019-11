Großenkneten (dpa/lni) - Nach einem Unfall auf der Autobahn 29 bei Großenkneten (Landkreis Oldenburg) ist ein 46 Jahre alter Autofahrer gestorben. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Ein 34-Jähriger wurde leicht verletzt. Die Autobahn war nach dem Unfall am Donnerstagabend in Fahrtrichtung Wilhelmshaven für mehrere Stunden gesperrt.

Nach ersten Erkenntnissen war der 34 Jahre alte Autofahrer mit Tempo 160 auf der Überholspur auf das vor ihm fahrende Auto des 46-Jährigen aufgefahren. Dieses kam nach dem Zusammenprall ins Schleudern und überschlug sich.

Der 46-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht, wo er wenig später starb. Der 34-Jährige kam mit seinem Wagen ebenfalls ins Schleudern und überschlug sich. Er wurde leicht verletzt.