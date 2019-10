Hannover (dpa/lni) - Ein 35 Jahre alter Mann ist rund einen Monat nach einem Auffahrunfall auf der Autobahn 7 bei Hannover gestorben. Der Mann war laut Polizei Anfang September nachts zwischen den Autobahnkreuzen Hannover-Ost und Kirchhorst mit einem Kleintransporter auf einen Sattelzug aufgefahren. Dabei verklemmte sich sein Fahrzeug im Heck des Sattelzugs und wurde mehrere Hundert Meter weit mitgeschleift. Am Donnerstag starb der 35-Jährige an seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Der 38 Jahre alte Fahrer des Sattelzugs war nicht verletzt worden.