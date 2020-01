Braunschweig (dpa/lni) - Ein Autofahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 36 in Braunschweig schwer verletzt worden. Der 26-Jährige habe aus bislang ungeklärten Umständen die Kontrolle über seinen Wagen verloren und sei in die Leitplanke geprallt, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Dadurch sei das Auto auf die andere Straßenseite und dann gegen mehrere Bäume geschleudert worden. Bei dem Unfall wurde der Fahrer in seinem Auto eingeklemmt. Er kam am Dienstagabend schwer verletzt in ein Krankenhaus.