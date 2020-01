Mühldorf am Inn (dpa/lby) - Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lastwagen ist ein Autofahrer in Oberbayern ums Leben gekommen. Der 25-Jährige sei am Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 299 bei Mühldorf am Inn auf die Gegenfahrbahn gekommen, teilte die Polizei mit. "Warum, ist uns schleierhaft", sagte ein Sprecher. Der Körper des Toten solle obduziert werden. Den Schaden am Lastwagen schätzten die Beamten auf rund 70 000 Euro. Sein 33-jähriger Fahrer blieb unverletzt. Am Auto entstand Totalschaden. Sie Straße wurde für etwa drei Stunden gesperrt.