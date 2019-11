Biedenkopf/Marburg (dpa/lhe) - Auf einer Bundesstraße bei Marburg ist ein 17 Jahre alter Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der Fahrer eines Sportwagens war beim Überholen frontal mit dem ihm entgegenkommenden Motorrad zusammengestoßen. Dabei wurde der 17-Jährige so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb, wie die Polizei in Marburg mitteilte. Der Autofahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von insgesamt 170 000 Euro. Die B 62 wurde während der Rettungsarbeiten am Mittwoch zwischen Kombach und Friedensdorf für vier Stunden gesperrt. Wieso der Autofahrer auf der geraden Strecke mit dem Jugendlichen zusammenstieß, war zunächst unklar.