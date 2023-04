© dpa

Am Samstag sollen die drei verbliebenen Kernkraftwerke in Deutschland - Isar 2 in Bayern, Emsland in Niedersachsen und Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg - endgültig vom Netz gehen. Die Mehrheit der Deutschen ist kein Fan dieser Entscheidung.