Kim Kardashian , 45, Reality-Star mit Weiterbildungsambitionen, betrauert öffentlich einen Misserfolg. Auf Instagram veröffentlichte sie ein Video , in dem sie bitterlich weint, weil sie Anfang November durch die Prüfung für das sogenannte California Bar Exam, das etwa dem zweiten juristischen Staatsexamen in Deutschland entspricht, durchgefallen ist. „Das war enttäuschend, aber nicht das Ende“, schreibt sie dazu. „Dieser Traum bedeutet mir zu viel, als dass ich ihn aufgeben könnte. Deshalb werde ich weiterstudieren, weiterlernen und mich weiterhin für mich selbst einsetzen, bis ich mein Ziel erreiche.“ Das Video beginnt mit der weinenden Kim Kardashian und spult dann zu den Prüfungsvorbereitungen zurück. Im Jahr 2021 schaffte Kardashian das als Baby Bar bekannte erste Jura-Examen im vierten Anlauf. Im Mai 2025 feierte sie dann ihren Studienabschluss.

(Foto: Arne Dedert)

Ulrich Tukur, 68, Schauspieler, möchte das Binärsystem aufbrechen. „Wir bestehen bald nur noch aus Nullen und Einsen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur im Hinblick auf die Digitalisierung. „Ich bin aber eine 7.“ Die Digitalität werde als große Errungenschaft, als Wert an sich gefeiert, sagte er. Doch sie mache nur den Weg frei für die Abschaffung des Menschen. „Es ist das Würdeloseste, das ich mir vorstellen kann.“ Wie sich Erfolg in sozialen Netzwerken auf die Film- und Fernsehbranche auswirkt, entsetzt ihn. „Bei einigen Produktionen werden inzwischen schon Rollen mit Schauspielern besetzt, deren einziger Vorzug es ist, eine bestimmte Anzahl von Followern im Internet haben. Als wäre das ein Qualitätsmerkmal. Es geht also nur noch um Quantität. Was für ein Horror! Es ist die Vernichtung von Kunst“, sagte Tukur.

(Foto: Henning Kaiser/dpa)

Collien Fernandes, 44, Moderatorin, beweist ihren Pragmatismus im Umgang mit überholten Tattoos. Die mit Tinte unter die Haut geritzten Buchstaben „C U“, die Initialen ihres Ex Christian Ulmen, ließ sie durchstreichen und ergänzen. Rund um das durchgestrichene U zieren nun auch ein A, ein F und ein Q den Nacken. „Wenn man sich auf den Kopf stellt, ist es ein geheimer Code. Den verstehen aber nur Bill Gates und Systemlinge ...“, schrieb sie in einem Video-Post auf Instagram. Unterlegt hat sie das Video mit dem Song „Neuanfang“ von Clueso. Der Bild erklärte Fernandes die Umdeutung des ursprünglichen Tattoos so: „Die Mitte zeigt meine alten Initialen versus die neuen. Oben das Kind, unten der Hund.“ Im September gaben sie und ihr bisheriger Partner, Schauspieler Christian Ulmen, bekannt, nach 14 Ehejahren getrennt zu sein. Ulmen und Fernandes hatten 2011 geheiratet, ihre Tochter kam ein Jahr später zur Welt.

(Foto: Billy Bennight/Billy Bennight/ZUMA Press Wire/d)

George Clooney, 64, Schauspieler, ist jetzt im richtigen Alter, um Lebensweisheiten zu verbreiten. „Man lernt nicht aus Erfolgen – man lernt aus Niederlagen“, sagte er dem Magazin People. Nach Misserfolgen reime man sich seinen Weg zusammen, daher sei das Scheitern hilfreich. Er habe viel von seinem gefloppten Film „Batman & Robin“ gelernt. Die Comic-Verfilmung aus dem Jahr 1997 mit Clooney in der Rolle als Bruce Wayne war von Fans und Kritikern gleichermaßen zerrissen worden. Auch Clooney hatte den Film schon früher als „schrecklich“ bezeichnet.