Weil ihn seine Ex-Freundin nicht in die Wohnung lassen wollte, hat ein Mann es übers Dach versucht - ein Fehler. Die Feuerwehr musste den angetrunkenen 24-Jährigen in Ulm mit der Drehleiter retten. Die Ex-Freundin des Mannes habe sein Klingeln ignoriert, erklärte ein Polizeisprecher. Der geschasste Liebhaber kletterte daraufhin über die Dachrinne aufs Dach des Nachbarhauses, arbeitete sich bis zum Dachfenster seiner Ex vor und klopfte, doch keine Reaktion. Weil er den Abstieg nicht schaffte, irrte er auf dem Dach umher, bis Zeugen die Polizei riefen. Ein Alkoholtest ergab: mehr als ein Promille.