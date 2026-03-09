Zum Hauptinhalt springen

UK Wife Carrying RaceDie Fähigkeit der Briten, aus allem einen Sport zu machen

Lesezeit: 2 Min.

Die Gewinner des diesjährigen „UK Wife Carrying Race“, Teemu Tuovinen (links) und seine Frau Jatta Leinonen (auf seinem Rücken), hier noch im Lauf.
Die Gewinner des diesjährigen „UK Wife Carrying Race“, Teemu Tuovinen (links) und seine Frau Jatta Leinonen (auf seinem Rücken), hier noch im Lauf. Gareth Fuller/AP

In Südengland ist das britische Frauentragen-Rennen vorbeigegangen, gewonnen haben zwei Finnen, was nicht verwundern soll. Es ist nur eine von vielen abseitigen Sportarten auf der Insel.

Von Michael Neudecker, London

Die Finnen zeigten auf dem schlammigen Rasen von Dorking sportfachlich betrachtet eine tadellose Leistung. Am Anfang, sagte Teemu Tuovinen im Fernsehinterview danach, sei er das Rennen etwas zu langsam angegangen, aber gewonnen haben sie dann trotzdem, was natürlich „fantastic“ sei, wie Tuovinen sagte. An ihm dran hing Jatta Leinonen, seine Frau.

