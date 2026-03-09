Die Finnen zeigten auf dem schlammigen Rasen von Dorking sportfachlich betrachtet eine tadellose Leistung. Am Anfang, sagte Teemu Tuovinen im Fernsehinterview danach, sei er das Rennen etwas zu langsam angegangen, aber gewonnen haben sie dann trotzdem, was natürlich „fantastic“ sei, wie Tuovinen sagte. An ihm dran hing Jatta Leinonen, seine Frau.