Die Finnen zeigten auf dem schlammigen Rasen von Dorking sportfachlich betrachtet eine tadellose Leistung. Am Anfang, sagte Teemu Tuovinen im Fernsehinterview danach, sei er das Rennen etwas zu langsam angegangen, aber gewonnen haben sie dann trotzdem, was natürlich „fantastic“ sei, wie Tuovinen sagte. An ihm dran hing Jatta Leinonen, seine Frau.
UK Wife Carrying RaceDie Fähigkeit der Briten, aus allem einen Sport zu machen
In Südengland ist das britische Frauentragen-Rennen vorbeigegangen, gewonnen haben zwei Finnen, was nicht verwundern soll. Es ist nur eine von vielen abseitigen Sportarten auf der Insel.
Von Michael Neudecker, London
