Von Titus Arnu

Was hilft gegen Einbrecher? Vergitterte Fenster, Sicherheitsschlösser und Alarmanlagen sind sinnvoll, aber viel besser wirkt Abschreckung aus Fleisch und Blut, ein zähnefletschender Wachhund zum Beispiel oder, auch das gibt es, eine schnatternde Wachgans. Ideal wäre sicher auch ein Actionheld wie Dwayne Johnson, Chuck Norris oder Bruce Willis, aber wer kann sich schon einen Hollywoodstar als Türsteher leisten!

Bruce Willis ballert sich in der "Stirb Langsam"-Filmreihe gnadenlos durch die Gegend, und so rücksichtslos, wie er seine Gegner umnietet, haut er auch einen markigen Spruch nach dem anderen raus. Kostproben: "Such mal in deinen Hosen nach Eiern, kann sein, dass du sie noch brauchst." "Heiß hier drin, oder ist das der Angstschweiß?" "Yippie-Yah-Yay, Schweinebacke!" Wie würde wohl ein Einbrecher reagieren, wenn er auf eine Haustür zuschleicht - und ihn dann plötzlich die deutsche Synchronstimme von Bruce Willis anspricht: "Deine Entscheidung - ein Leben in Freiheit oder ein Leben hinter Gittern"?

Ein Alarmanlagen-Hersteller hat tatsächlich eine Bruce-Willis-Überwachungskamera entwickelt. Das Gerät verfügt über eine "intelligente" Objekterkennung und kann Hunde, Katzen, Autos und Hausbewohner von unerwünschten Personen unterscheiden. Falls es einen mutmaßlichen Einbrecher entdeckt, geht ein Flutlicht an, dann erfolgt laut Werbeprospekt "eine Täteransprache". Benutzer haben die Möglichkeit, zwischen zehn verschiedenen Sätzen zu wählen, die von Manfred Lehmann eingesprochen wurden, der deutschen Synchronstimme von Bruce Willis. Bleibt nur zu hoffen, dass die Einbrecher "Stirb Langsam" auf Deutsch gesehen haben. Yippie-Yah-Yay, Schweinebacke!

