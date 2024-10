Unwetter in Spanien

Von Benedikt Peters

Da ist zum Beispiel die Geschichte von Antonio Tarazona. Mit seiner Frau und ihrem Baby hatte der 59-Jährige am Dienstagabend noch versucht, aus ihrem Dorf herauszukommen, als sie merkten, dass die Regenfälle immer stärker wurden. Doch sie kamen nur bis zum nächsten Kreisverkehr. Plötzlich habe das Wasser eineinhalb Meter hoch an ihrem Auto gestanden, so berichtete es Tarazona der Zeitung El País; ihm sei noch gelungen, durch ein Fester herauszukommen.