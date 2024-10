Nach dem heftigen Unwetter mit mindestens 95 Toten in Spanien gehen die Rettungs- und Aufräumarbeiten weiter. Noch immer werden viele Menschen vermisst. Verteidigungsministerin Margarita Robles erklärte die Suche nach ihnen zur Priorität des Tages, wie sie dem TV-Sender Telecinco sagte. Von „vielen“ Menschen wisse man gar nichts über deren Schicksal, sagte Robles. Die Ministerin nannte keine Zahl, aber laut spanischen Medien gelten Dutzende Menschen als vermisst. In der am meisten betroffenen Region Valencia soll nun das Militär gezielt in den Ortschaften Paiporta und Masanasa nach Menschen in Not suchen.

Die Zentralregierung in Madrid rief eine dreitägige Staatstrauer von Donnerstag an aus. Sie sicherte den Betroffenen schnelle Hilfe beim Wiederaufbau zu. Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez traf am Donnerstag in der Provinz Valencia ein. In einer Ansprache, die er auf X teilte, bat er die Menschen, den Anweisungen der Einsatzkräfte zu folgen, da das Wetterphänomen „Dana“ noch nicht vorbei sei.

Menschen reinigen ihre von Überschwemmungen betroffenen Häuser. (Foto: Manu Fernandez/dpa)

Durch extrem starken Niederschlag – mancherorts fiel innerhalb eines Tages so viel Regen wie sonst in einem Jahr – waren bereits am Dienstag immer mehr Flüsse über die Ufer getreten. Der Wetterdienst Aemet sprach von einem „historischen Unwetter“, dem schlimmsten solcher Art in diesem Jahrhundert in der Region Valencia. Noch ist das ganze Ausmaß der Zerstörung nicht abzusehen.

Besonders schlimm ist die Lage in der bei Urlaubern sehr beliebten Region Valencia, wo 92 der insgesamt 95 bislang bestätigten Todesopfer geborgen wurden. Schwer betroffen sind auch andere Regionen am Mittelmeer wie Andalusien und Murcia sowie Kastilien-La Mancha. In der Nacht waren zahlreiche Autobahnen und Landstraßen weiter nicht zu befahren. Auch der Bahnverkehr ist erheblich beeinträchtigt. Rund 115 000 Haushalte waren ohne Strom, zudem gab es weiter Probleme mit den Handyverbindungen.

Während die Einsatzkräfte ihre Arbeit fortsetzen, gibt es Kritik am Krisenmanagement

Obwohl die Such- und Rettungsarbeiten noch länger anhalten werden, hat in Spanien bereits eine Debatte über mögliche Schuldige begonnen. In den Medien und im Internet wurde diskutiert, ob die Behörden die Bürger früher oder besser hätten warnen müssen. Entsprechende Kritik gab es etwa von mehreren Rathauschefs. Schließlich wisse man, dass das Wetterphänomen der „Dana“ oder des „kalten Tropfens“ gefährlich sei. Es tritt zu Herbstbeginn, wenn sich die ersten atlantischen Tiefausläufer mit feuchtkalter Luft über das warme Mittelmeer schieben, im Süden und Osten Spaniens häufiger auf.

Valencias Regionalregierungschef Mazón wies die Kritik zurück. Erste Warnungen seien bereits am Sonntag ausgesprochen worden. Die Verantwortlichen hätten sich strikt an die Protokolle des Zivilschutzes gehalten.

Auch Experten wiesen die Vorwürfe zurück. Man könne solche „brutalen Folgen“ nicht vorhersagen, weil diese von verschiedenen Faktoren abhängig seien, sagte etwa der angesehene Meteorologe Francisco Martín León der Nachrichtenagentur Europa Press. Der Wetterdienst Aemet habe mit Unwetterwarnungen der Stufen drei (Gelb), zwei (Orange) und eins (Rot) ausreichend und rechtzeitig informiert.

Für Teile der Überschwemmungsgebiete in der Region um Valencia gilt am Donnerstag erneut eine Unwetterwarnung. In den am stärksten betroffenen Landstrichen gab es zwar zunächst ruhiges Wetter. Aemet verhängte für die Provinz Castellon aber ihre höchste Warnstufe. Weiter nördlich in Katalonien wurde eine Notfallwarnung für die Stadt Tarragona ausgesprochen. Die Katastrophe ist noch längst nicht überstanden, wie die Behörden immer wieder warnen.