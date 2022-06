71 Tote, 49 davon Kinder: Am 1. Juli 2002 kollidieren über dem Bodensee zwei Flugzeuge. Bis heute ist es eines der schwersten Flugzeugunglücke über deutschem Boden. Was geschah in jener Nacht? Die Geschichte einer Tragödie.

Von Max Ferstl, Überlingen

Sie weiß noch, wie sie dachte - komisch, was fällt denn da vom Himmel? Claudia Knapp kann nicht viel sehen in jener Sommernacht. Aber sie hört die Einschläge, Metallteile, die auf den Boden knallen. Dong dong. Wie festgewachsen steht sie im Hof vor ihrem Haus in Altheim, zehn Kilometer nördlich vom Bodensee, schaut rüber zu den Nachbarn, die auch nach draußen gelaufen sind. Ratlose Gesichter. Dong dong. In einer Autowerkstatt, nicht weit entfernt, gehen die Alarmanlagen der Autos los.