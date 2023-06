Der Koch The Duc Ngo mischt jetzt, wie er selbst sagt, in der "kulinarischen Champions League" mit.

Von Verena Mayer

Wer einmal in der Berliner Kantstraße unterwegs war, weiß zwei Dinge. Zum einen, dass die asiatische Küche hier so vielfältig ist wie an kaum einem Ort in Deutschland. Auf wenigen hundert Metern reihen sich Imbisse und Restaurants aneinander, von traditionell kantonesisch bis vegan vietnamesisch. Und man weiß zum anderen, dass die Kantstraße den enormen Zulauf, den sie in den vergangenen Jahren erlebt hat, vor allem einem Gastronomen verdankt: The Duc Ngo.