26. August 2018, 18:35 Uhr Überdosis Schmerzmittel Hinterbliebene von Prince verklagen Arzt

Der Mediziner habe es versäumt, den Popstar wegen seiner Sucht zu behandeln.

Knapp zweieinhalb Jahre nach dem Tod von Prince haben Familienangehörige einen Arzt verklagt, der dem US-Popmusiker Schmerzmittel verschrieben hatte. Der Mediziner habe es versäumt, ihn wegen Medikamentensucht zu behandeln, und trage daher Verantwortung für seinen Tod, hieß es in der Klageschrift, die bei einem Gericht im Bezirk Hennepin in Minnesota eingereicht wurde. Auch hätten der Arzt und andere Beschuldigte die Möglichkeit und Pflicht gehabt, bei Prince in den Wochen vor dessen Ableben eine Opiat-Abhängigkeit zu diagnostizieren. Die Familie klagt auf mehr als 50 000 Dollar Schadenersatz. Prince war am 21. April 2016 im Alter von 57 Jahren tot in seinem Anwesen Paisley Park gefunden worden. Eine Autopsie ergab, dass er an einer Überdosis des Schmerzmittels Fentanyl starb.