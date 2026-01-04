In der Miraiku-Kita von Nishitokyo haben die Rollen gewechselt. Gerade noch war der deutsche Reporter mit Dolmetscherin und journalistischem Eifer durch die hellen Räume der Einrichtung gestreift, um sich über die japanische Kindererziehung zu informieren. Jetzt steht er plötzlich selbst im Fadenkreuz prüfender Blicke. Etwa 20 Fünfjährige schauen ihn mit wachen Augen an. Sie sitzen an niedrigen Tischen beim Mittagessen. Für den seltsamen Besuch aus einer anderen Welt haben sie die Mahlzeit unterbrochen. Sie haben Fragen. „Wo kommst du her?“ – „Wo genau ist das, wo du herkommst?“ – „Welche Tiere gibt es da?“ Gute Fragen. Die Antworten hören sich die Kinder aufmerksam an. Und mit angemessenem Erstaunen reagieren sie, als sie erfahren, dass in Deutschland wieder Wölfe leben.
ÜberalterungJapans Kampf um Kinder
Lesezeit: 5 Min.
Mehr Kindergeld, kostenlose Kitas, finanzielle Unterstützung bei der Geburt. Die japanische Regierung bemüht sich, das Volk zum Kinderkriegen zu ermutigen. Doch was, wenn in der kalten Wettbewerbsgesellschaft einfach kein Platz für Kinderlachen ist?
Von Thomas Hahn, Tokio
Kinderpsychiater vor Gericht:Ein Prozess wird zur Farce
Der prominente Arzt Michael Winterhoff soll Kinder und Jugendliche nach zweifelhaften Diagnosen mit Medikamenten ruhiggestellt haben. Doch vor Gericht häufen sich die seltsamen Szenen.
Lesen Sie mehr zum Thema