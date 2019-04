24. April 2019, 19:00 Uhr TV-Moderator Frank Elstner erkrankt

Der 77-Jährige leidet an Parkinson. Seit drei Jahren habe er nur seiner Familie davon erzählt.

TV-Moderator Frank Elstner, 77, ist laut eigenen Angaben an Parkinson erkrankt. Er habe die Diagnose vor drei Jahren bekommen, sagte Elstner in einem Interview mit der Zeit. "Außer meiner Familie und meinem besten Freund habe ich es bislang niemandem erzählt." Hin und wieder verspüre er Muskel-, Nacken- und Rückenschmerzen. "Ich versuche, die Sache so leicht wie möglich zu nehmen und nicht in Selbstmitleid zu versinken", sagte der frühere "Wetten, dass ...?"- und "Verstehen Sie Spaß?"-Moderator, der kürzlich seinen 77. Geburtstag feierte. Wut auf die Krankheit verspüre er "überhaupt nicht". "Ich habe viele Freunde, die vorher gestorben sind - warum soll ich da eine Wut haben? Jedes Jahr, das jetzt dazukommt, ist für mich ein Bonusjahr."