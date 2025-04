Der Geldautomat ist auch so ein Wunder, über das heutzutage kaum mehr jemand staunt. Bankkarte rein, Scheine raus – dieses Versprechen hält der Automat derart verlässlich, dass viele seine Leistungen für selbstverständlich halten. Null Wertschätzung für die Maschine, im Gegenteil: Als Ärgernis und zahlungsunfähig wird sie beschimpft, wenn sie sich mal eine technische Störung leistet.

Nur wer ein Leben ohne Geldautomaten kennt, kann dessen Fähigkeiten angemessen würdigen. Das zeigen dieser Tage die Menschen des Pazifikstaates Tuvalu. Auf dessen Hauptatoll Funafuti wurde zuletzt der erste Geldautomat der Nation eingeweiht, wie mehrere Medien berichteten. Die Zeremonie bei der National Bank of Tuvalu (NBT) war demnach feierlich. Es gab Schokoladenkuchen und salbungsvolle Reden, wie man sie im Zusammenhang mit Geldautomaten selten hört. Premierminister Feleti Teo sprach von einem „bedeutenden Meilenstein“.

Tuvalu ist eines der kleinsten Länder der Erde. Seine versprengten Inseln ergeben zusammen eine Fläche von 26 Quadratkilometern. 12 000 Menschen leben dort, die Häfte davon auf dem Atoll Funafuti. Dessen Hauptinsel Fongafale ist 12 Kilometer lang und an keiner Stelle breiter als 400 Meter. Die Start-und-Lande-Bahn des Flughafens nimmt fast ihren ganzen Mittelteil ein. Die NBT-Zentrale ist ein flacher Bau daneben. Das Regierungsgebäude, in dem das Büro des Premierministers und alle Ministerien untergebracht sind, liegt 50 Meter entfernt, gleich um die Ecke.

Hauptverkehrsmittel ist das Motorrad. Eingekauft wird in stickigen Geschäften mit eingeschränkter Auswahl, bezahlt mit australischen Dollar. Und zwar bar. Bevor die Tuvaluerinnen und Tuvaluer mit ihrem Lohn etwas kaufen konnten, mussten sie bisher immer bei der Bank anstehen. Geldautomaten gab es ja keine.

Das ist von nun an anders, zumindest auf Funafuti. Insgesamt wurden dort fünf Geldautomaten und 30 Kassenterminals eingerichtet. An diesen kann man mit einer Prepaid-Karte Geld ziehen. Das gab es noch nie in Tuvalu. Im nationalen Finanzgewerbe herrscht Aufbruchstimmung. Premier Teo sagte bei der Geldautomaten-Einweihung, die NBT starte „in eine ganz neue Ära“.

In den geldautomatensatten Wohlstandsnationen sollte man sich ein Beispiel nehmen an Tuvalus Verneigung vor der ferngesteuerten Bankdienstleistung. Einziges Risiko der Begeisterung: Falsche Hoffnungen bei denen, die noch nie einen Geldautomaten gesehen haben. Sie müssen wissen: Wer den Zauber des maschinellen Dollarnoten-Erwerbs erleben will, braucht ein Konto, das nicht leer ist. Dieser Haken ist nicht zu unterschätzen.

Weitere Folgen der Kolumne „Bester Dinge“ lesen Sie hier.