In Los Angeles erinnert eine bemalte Wand an Tupac Shakur. Der Rapper wurde am 7. September 1996 in Las Vegas erschossen, nun wird wieder ermittelt.

Von Jürgen Schmieder, Las Vegas

Wer hat Tupac Shakur erschossen? Seit 27 Jahren gibt es keine offizielle Antwort auf diese Frage. Es gibt zahlreiche Theorien darüber, was am 7. September 1996 in Las Vegas passierte; wer in dem Auto saß, das in einer Nebenstraße des berühmten Strip neben dem Fahrzeug hielt, in dem Rapper Tupac Shakur und Label-Boss Suge Knight saßen. Wer den Abzug betätigte und Shakur insgesamt viermal mit 40-Millimeter-Patronen traf; einmal in die Hüfte, einmal in den Arm und zweimal in die Brust. Seine Lunge wurde zerfetzt, sechs Tage später erlag er seinen Verletzungen im Krankenhaus. Er war 25 Jahre alt.