Cengiz Koçak, Betreiber einer Seilbahn in der Türkei, fliegt jeden Abend in seinem Wingsuit von der Arbeit nach Hause, in zwei Minuten und mit Tempo 200. Welche Beinahe-Tode er schon gestorben ist und warum er ungern im Pool landet.

Von Tomas Avenarius, Istanbul

Cengiz Koçak, in der Türkei als "Fledermaus-Mann" bekannt, ist leidenschaftlicher Wingsuit-Flieger. Das sind viele. Aber der Leiter der Seilbahn am Babadağ-Berg, dem türkischen Paraglider-Paradies, fliegt nach Feierabend von seinem Arbeitsplatz in 1700 Meter Höhe sogar im Flügelanzug nach Hause: in zwei Minuten und mit Tempo 200.

SZ: Guten Abend, Sie packen wohl gerade zusammen. Erreiche ich Sie noch auf dem Erdboden oder sind Sie schon in der Luft?

Cengiz Koçak: Ich bin noch auf der Seilbahnstation. Nach unserem Telefonat hebe ich ab: Erst im Tandem mit einem Paraglider, dann hake ich mich aus und fliege im Wingsuit weiter.

Für die Seilbahnfahrt ins Büro brauchen Sie morgens eine halbe Stunde. Der Heimweg abends im Expressmodus?

Bis nach unten brauche ich rund zwei Minuten: Kurz am Gleitschirm hängend, dann eine Minute mit Tempo 200 frei im Wingsuit, eine weitere, wenn ich den Landefallschirm ausgelöst habe. Den öffne ich kurz vor dem Boden, auf 200 Meter Höhe. Ich komme 15 Meter vor meinem Haus runter.

Detailansicht öffnen Cengiz Koçak ist in der Türkei als "Fledermaus-Mann" bekannt. (Foto: OZAN KOSE/AFP)

Landen Sie im Vorgarten?

Ja, im Garten. Oder im Pool. Der Pool ist nicht ganz so einfach, auf Wasser ist die Landung härter. Vor Jahren bin ich mal in einem Fluss gelandet mit dem Fallschirm. Ich betrachte dieses Ereignis als meine zweite Geburt: Ich wäre um ein Haar ertrunken. Erst hatten sich die Leinen des Schirms nach dem Eintauchen am Grund verfangen, und dann bin ich beim Auftauchen beinahe in die Schiffsschraube unseres Bootes geraten. Ich dachte zwei Mal: Das war's.

Angst? Ist das überhaupt ein Thema für Sie?

Ja. Der Philosoph Descartes hat gesagt: Ich denke, also bin ich. Mein Motto ist: Ich fürchte mich, also lebe ich. Man muss sich immer spüren.

Sie brauchen das Adrenalin?

Genau, ich habe schon einige aufregende Sachen gemacht. Ich bin mal im Flügelanzug vom Istanbuler Galata-Turm gesprungen, der hat weniger als 70 Meter. Den höchsten Schornstein Europas habe ich auch gemacht - der steht mit 360 Metern Höhe in Slowenien, es war aber illegal. Und einmal bin ich von einem Hotel in Warschau gesprungen. Das gab echt Ärger, ich wurde festgenommen.

Detailansicht öffnen Cengiz Koçak bei einem Gleitschirmsprung vom Galata-Turm in Istanbul. (Foto: Ozan Kose/AFP)

War es das an Kicks?

Nein. Aus meiner Zeit als Fallschirmjäger der Armee halte ich den türkischen Rekord beim Sprung aus größter Höhe ohne Sauerstoffflasche. 8000 Meter. Auf dieser Höhe laufen die Finger schwarz an, wegen des Mangels an Sauerstoff, nach zwei Minuten wird man bewusstlos. Als ich bei Tempo 360 kopfüber im freien Fall auf 3500 Metern endlich wieder Luft bekommen habe, bin ich in eine Gewitterwolke geraten. Ich dachte: So zu sterben, das wäre es.

Das Fliegen in Ihrer Batman-Klamotte - wie gefährlich ist das?

Na ja, man muss schon wissen, was man macht. Sie dürfen nicht denken, Sie fliegen da wegen dieses Stückes Stoff an Ihrem Leib. Im Wingsuit sind Sie selbst der Flügel, Ihr eigener Körper ist der Flügel. Wenn man springt, spreizt man die Arme und Beine ab, durch die Lufteinlässe bläht sich der Anzug auf: Sie nehmen die Form eines Flügels an. Wenn Sie den Kopf drehen, fliegen Sie eine Kurve: Ihr Körper folgt der Bewegung des Kopfs.

Man fliegt wie ein Vogel, eine Fledermaus?

Nein, nein, nein! Die Leute vergleichen uns mit Batman, dem Fledermaus-Mann. Aber das ist falsch: Wir sind wie Eichhörnchen! Wir Wingsuiter nennen uns deshalb selbst "Squirrels", denn diese Tiere fliegen nicht: Sie springen, von Baum zu Baum.

Und mit 48 sind Sie noch fit genug, zu springen wie ein Eichhörnchen?

Oh, ja. Ich achte seit Kindheit auf mein Gewicht, meine Ernährung. Ich bin nicht umsonst "Wellness-Botschafter" der Türkei.

Sie waren mal verheiratet, haben zwei Töchter. Fliegen die auch?

Ja, die jüngere hat mit dem Paragliden begonnen, sie ist 14. Sie macht das gut. Aber Wingsuit-Flying, das werde ich ihr nicht erlauben. Niemals!