Bei Schüssen an einer Schule im südosttürkischen Kahramanmaraş sind drei Schüler und ein Lehrer getötet worden. 20 Menschen seien verletzt worden, sagte der Provinzgouverneur Mükerrem Ünlüer. Der Angreifer seit tot, unklar sei noch, ob er sich selbst das Leben genommen habe. Es handele sich um einen Achtklässler, der seinem Vater, einem pensionierten Polizisten, mutmaßlich Waffen abgenommen habe.

Justizminister Akın Gürlek teilte auf der Plattform ‌X mit, es sei eine Untersuchung eingeleitet worden. Fernsehbilder zeigten Krankenwagen, ein ‌Großaufgebot der ‌Polizei sowie Menschenmengen vor den Toren der

Schule.

Bereits am Dienstag waren an einem Gymnasium in der südostanatolischen Stadt Şanlıurfa – 200 Kilometer entfernt von Kahramanmaraş – Schüsse gefallen. 16 Personen wurden verletzt, darunter zehn Schüler. Der Angreifer war dort nach Angaben des Innenministeriums ein ehemaliger Schüler der Schule. Er habe sich das Leben genommen. Solche Angriffe mit Schusswaffen an Schulen sind in der Türkei normalerweise selten.