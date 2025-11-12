Zum Hauptinhalt springen

GeorgienTürkisches Militärflugzeug abgestürzt – alle Insassen tot

Georgische und türkische Rettungsteams sind in die Absturzregion entsandt worden.
Georgische und türkische Rettungsteams sind in die Absturzregion entsandt worden. (Foto: Zurab Tsertsvadze/AP)

Dem türkischen Verteidigungsministerium zufolge hat keiner der 20 Menschen an Bord den Absturz überlebt. Die Ursache ist noch unklar.

In der Grenzregion zwischen Georgien und Aserbaidschan ist ein türkisches Militärflugzeug abgestürzt. Die gesamte Besatzung ist dabei ums Leben gekommen. Das türkische Verteidigungsministerium veröffentlichte am Morgen Bilder der verstorbenen 20 Militärangehörigen auf der Plattform X. Die Absturzursache ist laut der Nachrichtenagentur Anadolu noch ungeklärt.

Bei der Maschine handelte es sich nach türkischen Angaben um ein Transportflugzeug des Typs C130. Der Flieger sei in Aserbaidschan mit Ziel Türkei gestartet. In den sozialen Medien kursierten Bilder, die den Vorfall zeigen sollen. Zu sehen ist, wie ein Flugzeug mit hoher Geschwindigkeit senkrecht zu Boden stürzte. Die Aufnahmen können nicht verifiziert werden. Georgische und türkische Such- und Rettungsteams waren in die Region entsandt worden, so Anadolu.

Das georgische Innenministerium teilte der russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge mit, das Flugzeug sei in einem georgischen Bezirk etwa fünf Kilometer von der Grenze entfernt abgestürzt. Der Absturz werde auf Verstoß gegen die Sicherheits- oder Betriebsvorschriften des Luftverkehrs hin untersucht.

