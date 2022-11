Ein Erdbeben hat in der Nacht zu Mittwoch den Westen der Türkei erschüttert. Das Epizentrum des Bebens mit der Stärke 5,9 lag in der Schwarzmeerprovinz Düzce, wie der türkische Katastrophenschutz mitteilt. Selbst in der etwa 200 Kilometer entfernten 16-Millionen-Metropole Istanbul und der türkischen Hauptstadt Ankara waren demnach die Erdstöße gegen 4 Uhr Ortszeit zu spüren. Es gab mehrere Nachbeben.

Der Bürgermeister der gleichnamigen Provinzhauptstadt Düzce, Faruk Özlü, berichtete im Sender CNN Türk von Panik unter Bewohnern, Menschen seien aus ihren Häusern auf die Straße geflüchtet. Es gebe bisher aber keine größeren Schäden an Gebäuden und auch keine Schwerverletzten oder Toten. Der Sender zeigte Bilder von in Decken gehüllten Menschen, die auf der Straße ausharrten. Es habe "unglaublich gewackelt", berichtete ein Journalist vor Ort. Der Katastrophenschutz teilte mit, er werde die Stromversorgung in der Region zu Kontrollzwecken unterbrechen. Die Behörde rief alle Menschen auf, Ruhe zu bewahren.

Auf dem Gebiet der Türkei grenzen mehrere tektonische Platten aneinander. Eines der folgenschwersten Beben des vergangenen Jahres ereignete sich im Oktober 2020 in Izmir, als mehr als 100 Menschen ums Leben kamen. Im November 1999 waren bei einem Beben der Stärke 6,3 in der Region Düzce etwa 900 Menschen gestorben. Im September des gleichen Jahres hatte ein besonders heftiges Beben der Stärke 7,4 in der rund 130 Kilometer entfernten Region um die Industriestadt Izmit mehr als 17 100 Menschen das Leben gekostet. Für die größte türkische Stadt Istanbul erwarten Experten in naher Zukunft ebenfalls ein starkes Beben.

Dieser Artikel wird ergänzt, sobald weitere Informationen eintreffen.