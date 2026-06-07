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TürkeiDer Tierarzt, dem die Opposition vertraut

Lesezeit: 2 Min.

Tarkan Özçetin, 58, Tierarzt der türkischen Opposition, in seiner Praxis in Ankara.
Tarkan Özçetin, 58, Tierarzt der türkischen Opposition, in seiner Praxis in Ankara. Raphael Geiger

Tarkan Özçetin kümmert sich um die Katze, die in der Zentrale der CHP lebte, bevor diese von der Polizei gestürmt wurde. Er weiß, wie man Katzen vor Tränengas schützt und was sie die Welt lehren können.

Von Raphael Geiger

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Tarkan Özçetin bekam neulich einen Anruf aus der Zentrale der CHP, der türkischen Oppositionspartei. Wie, wollten die Parteileute wissen, schützt man eine Katze vor Tränengas? Es war wenige Stunden bevor die Polizei das Gebäude stürmte. Özçetin, Gründer einer Katzenklinik in Ankara, wusste Rat. Man möge den Kater des Parteichefs, er heißt „Zafer“, türkisch für Sieg, in einen Raum bringen und nasse Tücher unter die geschlossene Tür legen. Damit das Gas draußen bleibt.

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