Tote bei schwerem Erdbeben in der Türkei

Zerstörtes Haus in der osttürkischen Provinz Elazig.

Bei einem schweren Erdbeben in der osttürkischen Provinz Elazig sind am Freitagabend mindestens vier Menschen ums Leben gekommen, mehr als 300 wurden verletzt. Das berichteten türkische Medien wie der Staatssender TRT unter Berufung auf Innenminister Süleyman Soylu.

Zuvor hatte Innenminister Süleyman Soylu NTV gesagt, vier bis fünf Gebäude seien in Sivrice eingestürzt, zwei Menschen seien dort verletzt worden. In der Ortschaft Maden sei ein mehrstöckiges Gebäude eingestürzt, Rettungskräfte bemühten sich, zu möglichen Überlebenden vorzudringen, sagte Soylu. Ein örtlicher Beamter erklärte, unter zwei eingestürzten Gebäuden in Maden würden bis zu sieben Menschen vermutet.

Das Seismologische Zentrum Kandilli in Istanbul sprach von einem Beben der Stärke 6,5, der Geologische Dienst der USA gab als Stärke 6,7 an. Das Beben habe nicht nur die Türkei, sondern auch Gebiete in Syrien, Georgien und Armenien erschüttert. Das Zentrum habe im Bezirk Sivrice gelegen.

Verteidigungsminister Hulusi Akar sagte, das Militär halte sich bereit, falls Unterstützung benötigt werde. Der Nachrichtenagentur Anadolu zufolge wurden Rettungskräfte aus benachbarten Provinzen in die Region entsandt.

Die Türkei ist besonders erdbebengefährdet. Eines der tödlichsten Beben war eines der Stärke 7,6 im Jahr 1999. Das Epizentrum lag damals in Gölcük südöstlich von Istanbul. Es gab zehntausende Verletzte und Tote.