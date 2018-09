In der Küstenstadt Palu sind viele Gebäude eingestürzt, darunter auch eine Shopping-Mall. Nur aus der 350 000-Einwohner-Stadt liegen bisher Opferzahlen vor, aus weiteren betroffenen Gemeinden an der Westküste gibt es noch gar keine Nachricht. Behördenvertreter rechnen damit, dass sie erst in mehreren Tagen wissen, wie viele Menschen tatsächlich in der Katastrophe ums Leben kamen.