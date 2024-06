Tschechien:18 Verletzte nach Blitzeinschlag bei Kinderfest

Keiner der Patienten habe indes Verbrennungen erlitten, niemand habe operiert werden müssen. Zu dem Unglück kam es bei einem Kinderfest im Schlosspark des Stadtteils Vratislavice nad Nisou. Fünf Menschen wurden von den Einsatzkräften reanimiert. Die Verletzten kamen in umliegende Krankenhäuser. Ein Rettungshubschrauber flog ein Kind in die Uniklinik Motol in Prag.

Liberec liegt rund 25 Kilometer südöstlich der sächsischen Grenzstadt Zittau. „Bei Regen und Sturm ist ein Blitz in einen Baum eingeschlagen“, sagte eine Polizeisprecherin der Agentur CTK zufolge. Unter diesem Baum hätten zahlreiche Menschen gestanden, um Schutz vor dem Regen zu suchen.

Anfang Juni wird in Tschechien traditionell der Internationale Kindertag gefeiert. Unwetter mit Starkregen sorgten auch andernorts für Probleme. An vielen Flüssen im Westen Tschechiens herrschte Hochwasser. In der Industrie- und Bierstadt Pilsen forderte die Stadtverwaltung die Menschen auf, den Ufern fernzubleiben. „Das Wasser hat eine enorme Kraft“, warnte Oberbürgermeister Roman Zarzycky in den sozialen Medien.

Zwischen Pilsen (Plzen) und Strakonice im Südwesten des Landes musste die Bahnstrecke gesperrt werden, weil es zu Erdrutschen kam. Der staatliche Wetterdienst CHMU rechnete mit weiteren Unwettern am Montagnachmittag.