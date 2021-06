Tornado in Tschechien

Von Oliver Das Gupta

Als es Abend wird an diesem stickig-heißen Tag, fräst der Tornado durch den tschechischen Ort Lužice. Dreckig grau rotiert die Windhose heran, brachial drückt sie Fenster von Wohnhäusern ein, deckt Dächer ab. Tonnenschwere Fahrzeuge schleudert der Sturm durch die Luft, ein Auto landet auf den klumpigen Resten eines Wirtschaftsgebäudes, von dem nur noch ein stählernes Gerüst stehen bleibt. Als es vorbei ist, brennt irgendwo ein Auto, man hört eine Alarmanlage, ein Mann tappst durch die verheerte Szenerie, die ein Handyvideo zeigt. Der Clip ist nur 45 Sekunden lang, ein Rundumblick, der sich schnell über soziale Netzwerke verbreitet. "Es ist schwer zu glauben, dass das keine Kriegsfolgen sind", schreibt eine tschechische Journalistin bei Twitter.

Das Ausmaß der Schäden in Lužice und sechs anderen Orten im südmährischen Bezirk Hodonín ist immens. In der Gemeinde Hrušky zermalmte der Sturm einen Teil des Kirchturms. Der stellvertretende Bürgermeister des Ortes, Marek Babisz, berichtete, dass der halbe Ort dem Erdboden gleichgemacht worden sei. "Geblieben sind nur die Mauern, ohne Dach, ohne Fenster", sagte er der Agentur CTK.

Mindestens fünf Personen seien bei dem Unwetter gestorben, erklärten die Behörden am Freitagnachmittag. Etwa 200 Menschen sind verletzt, 60 von ihnen werden in Krankenhäusern versorgt. Die Zahlen könnten aber noch steigen, die Suche nach möglichen Verschütteten dauerte an. Hunderte Feuerwehrleute sind im Einsatz, auch Spürhunde versuchen unter Trümmern Menschen zu finden.

Windgeschwindigkeiten zwischen 300 und 400 Kilometern

Was sich in dem nur 100 Kilometer nordöstlich von Wien gelegenen Landstrich abgespielt hat, ist ein in diesen Breiten bislang eher seltenes Naturereignis. Den bisher letzten Tornado gab es in Tschechien vor drei Jahren. Dieser Wirbelsturm hatte offenbar eine für Europa außergewöhnliche Stärke. Der Deutsche Wetterdienst geht von Windgeschwindigkeiten zwischen 300 und 400 Kilometern pro Stunde aus. Die Intensität des Sturms könnte eine Auswirkung der menschengemachten Erderwärmung sein. "Ich denke, es gibt einen Zusammenhang", sagt der Kieler Klimaforscher Mojib Latif. "Eine wärmere Atmosphäre hat ein größeres Energiepotenzial, das solche Ereignisse begünstigt."

Der Tornado ist lediglich eine örtlich begrenzte Erscheinung der schweren Unwetter, die über Südmähren, aber auch Ober- und Niederösterreich gezogen waren. Teilweise prasselten Hagelkörner von der Größe von Tennisbällen vom Himmel herab. Am tschechischen Schloss Valtice, das zum Unesco-Weltkulturerbe zählt, entstand ein Millionenschaden. Die Autobahn D2, die von Brno nach Breclav und weiter in die Slowakei führt, war zeitweise nicht befahrbar - Winde hatten eine Hochspannungsleitung auf die Fahrbahn gedrückt. Landesweit waren 75 000 Haushalte ohne Elektrizität.

Der tschechische Innenminister Jan Hamacek machte sich selbst ein Bild von der Lage und sagte, die Auswirkungen seien eine "gewaltige Katastrophe". Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babiš sprach gar von einer "Apokalypse".