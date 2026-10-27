Nicki Minaj , 43, US-Rapperin, ist so dicke mit Donald Trump , dass manche in seinem Dunstkreis sie schon als nächste Pressesprecherin im Weißen Haus sehen. Der Hollywood Reporter zitiert jedenfalls Steven Cheung, den Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses, der auf X ein Foto von Minaj im Gespräch mit Journalisten in der Air Force One so kommentierte: „Meine Damen und Herren, ich glaube, wir haben die neue Pressesprecherin des Weißen Hauses gefunden!“ Es war wohl im Scherz gemeint, weil die Rapperin in Kostüm und wichtiger Pose im Präsidentenflieger stand und es im Weißen Haus gerade eine vakante Stelle gibt. Kürzlich war Katie Zacharia nach nur fünf Tagen als Pressesprecherin geschasst worden . Minaj war zusammen mit dem Team Trump auf dem Weg zu einer Wahlkundgebung in Port Huron, Michigan.

Foto: Fototeca Gilardi/epd

Winnie Puuh, 100, Bär, hat Besuch von einem Artgenossen bekommen. In einer Bibliothek in Mammoth Lakes in Kalifornien besuchte morgens gegen sechs Uhr ein Schwarzbär das Gebäude – ausgerechnet am 14. Oktober und damit genau dem 100. Geburtstag des Buchhelden von A.A. Milne. Ein Video, das die Überwachungskamera der Bibliothek aufgezeichnet hat und das nun veröffentlicht wurde, zeigt den Bären, wie er an Bücherregalen entlangstromert, auf der Suche nach Essbarem. „Nach dem Betreten ging der Bär direkt zum Snackvorrat der Mitarbeiter, wo er sich an Erdnussbutter, Pfirsichen, Kekse und natürlich einem Glas Honig bediente“, berichtet die Bücherei. Schäden gab es keine. Von dem Honigglas fehlt wie vom Bären jede Spur. Er verschwand so schnell, wie er gekommen war.

Foto: Sesame Workshop

Steffen Henssler, 54, Fernsehkoch, ist streng in der Erziehung seiner Kinder. „Meine Kinder wachsen in Wohlstand auf“, sagte er dem Tagesspiegel. „Aber ich möchte, dass sie selbst ins Machen kommen. Sie sollen nicht die Kinder vom Henssler sein, sondern sich selbst etwas erarbeiten.“ Eigenständigkeit sei in der Erziehung seiner Kinder ein zentraler Punkt. Sie sollten sich „nicht ins gemachte Nest setzen“, sagte Henssler demnach. „In meinem Umfeld sehe ich Eltern, die ihren Kindern mit 18 eine Rolex oder ein Auto schenken. Was soll denn für diese jungen Leute noch kommen, wenn sie mit 25 bereits alles haben?“ Henssler selbst hat immer hart gearbeitet, von klein auf. Im Alter von 29 Jahren hat sich der Koch zum ersten Mal selbständig gemacht. Heute ernte er die Früchte seiner harten Arbeit. „Von nichts kommt nichts, immer noch nicht. Das wird heute gern vergessen“, fasst er zusammen.

Foto: Richard Shotwell/Invision/dpa

Noah Wyle, 55, Schauspieler, ist der Mann mit dem größten Sex-Appeal. Dazu jedenfalls hat ihn People ernannt. Das US-Magazin stellte ihn als „Sexiest Man Alive 2026“ vor. Als er die Nachricht bekam, habe er zunächst an einen Streich gedacht, sagte Wyle in einem Videointerview mit der Zeitschrift. „Ich hätte mir nicht im Traum vorstellen können, dass mir diese Ehre in diesem Leben zuteilwerden würde.“ Seine Frau Sara habe sich sehr darüber gefreut, dass dies ein gutes Licht auf ihren Geschmack werfe, fügte er hinzu. Wyle feierte zuletzt große Erfolge mit der Krankenhausserie „The Pitt“. Er spielt den Chefarzt Michael „Robby“ Robinavitch in einer Notaufnahme in der US-Stadt Pittsburgh. People vergibt den Titel jährlich seit 1985. Erster Preisträger war der Schauspieler Mel Gibson. Im vorigen Jahr fiel die Wahl auf den britischen Schauspieler Jonathan Bailey.